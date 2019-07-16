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Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар...
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:55
Пропонуємо до обговорення:
З кінця 2020 року компанія Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар e-tron GT.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:55
Вряд ли это будет суперкар, скорее всего обычный спорткар.
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