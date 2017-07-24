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Укриту пилом колекцію незвичайних
Corvette розіграють в...

Укриту пилом колекцію незвичайних Corvette розіграють в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:25

Укриту пилом колекцію незвичайних Corvette розіграють в...

Пропонуємо до обговорення:
Колекцію з 36 Corvette, яка десятиліттями животіла в одному з підвалів Манхеттена, розіграють в лотерею в благодійних цілях.

Дивися повний текст Укриту пилом колекцію незвичайних Corvette розіграють в лотерею.
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