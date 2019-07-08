Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, з яким Україна може продовжити переговори у вересні.
Дивися повний текст НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:02
НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ
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Дивися повний текст НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:02
Це, звісно, було б дуже добре. Але очікувати отримання грошей коли ще й програма не затверджена — занадто оптимістично, як на мене.
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