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НБУ повідомив, коли очікує
отримання траншу від МВФ

НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:02

НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду, з яким Україна може продовжити переговори у вересні.

Дивися повний текст НБУ повідомив, коли очікує отримання траншу від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:02

Це, звісно, було б дуже добре. Але очікувати отримання грошей коли ще й програма не затверджена — занадто оптимістично, як на мене.
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