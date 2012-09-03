Експерти вважають, що він може виявитися вельми серйозним і тривалим, з огляду на те, що ця тенденція характерна для всього світового автопрому
Дивися повний текст Німецький автопром різко сповільнився після майже десятилітнього буму.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:12
Німецький автопром різко сповільнився після майже...
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Дивися повний текст Німецький автопром різко сповільнився після майже десятилітнього буму.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:12
Заради прибутку люди готові знищити свою Землю. Змитися в космічні далі(невідомо з яким результатом) вдасться мало кому.
І навряд чи ми щось змінимо добровільно. А коли припре, буде пізно.
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