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Підвищення зарплат педагогам
посилить соціальну...

Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:14

Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну...

Пропонуємо до обговорення:
Анонсоване підвищення зарплат освітянам призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість.

Дивися повний текст Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну несправедливість – економісти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:14

вплив на виборців вчителів більший, ніж лікарів. от і вся відповідь на дії стратига і підопічної.
igorbuda52
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