Анонсоване підвищення зарплат освітянам призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість.
Дивися повний текст Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну несправедливість – економісти.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:14
Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну...
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Дивися повний текст Підвищення зарплат педагогам посилить соціальну несправедливість – економісти.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:14
вплив на виборців вчителів більший, ніж лікарів. от і вся відповідь на дії стратига і підопічної.
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