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Міжбанк: гривня обвалилася

Міжбанк: гривня обвалилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:24

Міжбанк: гривня обвалилася

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в середу в секторі долара стартували з рівнів 25,87/25,89 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня обвалилася.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:38

Re: Міжбанк: гривня обвалилася

Что курил автор статьи? В трех цифрах указан курс покупки выше продажи. Никто не будет торговать в убыток.
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