Торги валютного міжбанку в середу в секторі долара стартували з рівнів 25,87/25,89 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня обвалилася.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:24
Міжбанк: гривня обвалилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: гривня обвалилася.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:38
Re: Міжбанк: гривня обвалилася
Что курил автор статьи? В трех цифрах указан курс покупки выше продажи. Никто не будет торговать в убыток.
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