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Україна вже експортувала 1,7
мільйона тонн зерна нового...

Україна вже експортувала 1,7 мільйона тонн зерна нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:38

Україна вже експортувала 1,7 мільйона тонн зерна нового...

Пропонуємо до обговорення:
Українські аграрії з початку нового 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 - червень 2020) станом на 17 липня експортували понад 1,68 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Дивися повний текст Україна вже експортувала 1,7 мільйона тонн зерна нового врожаю.
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