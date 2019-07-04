Місцева влада має змінювати генеральні плани міст та запроваджувати «блакитні лінії», що обмежують максимальну висотність забудов.
Дивися повний текст Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити «блакитні лінії».
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:19
Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити «блакитні лінії».
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:19
Було б непогано. В Європейських містах 24-поверхівки велика рідкість. Зазвичай будують максимум 7 поверхів.
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