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Парцхаладзе пропонує змінити
генплани міст і запровадити...

Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:19

Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити...

Пропонуємо до обговорення:
Місцева влада має змінювати генеральні плани міст та запроваджувати «блакитні лінії», що обмежують максимальну висотність забудов.

Дивися повний текст Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити «блакитні лінії».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:19

Було б непогано. В Європейських містах 24-поверхівки велика рідкість. Зазвичай будують максимум 7 поверхів.
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пропоную мораторій на ущільнення мікрорайонів міста Києва, під кожну квартиру паркінг та паркомісце.
Не займайтесь геноцидом мешканців міст.
Rainbow
 
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