В Україні влітку традиційно очікується подорожчання оренди житла на 10-20%.
Дивися повний текст Як правильно орендувати житло.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:21
Як правильно орендувати житло
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Дивися повний текст Як правильно орендувати житло.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:22
Нічого не переплутали? Може здешевлення?
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