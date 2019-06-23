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Як правильно орендувати житло

Як правильно орендувати житло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:21

Як правильно орендувати житло

Пропонуємо до обговорення:
В Україні влітку традиційно очікується подорожчання оренди житла на 10-20%.

Дивися повний текст Як правильно орендувати житло.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:22

В Україні влітку традиційно очікується подорожчання оренди житла на 10-20%.

Нічого не переплутали? Може здешевлення?
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