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У Президента заявили про
розробку змін до правил...

У Президента заявили про розробку змін до правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:38

У Президента заявили про розробку змін до правил...

Пропонуємо до обговорення:
Представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що зараз уряд розробляє зміни до правил отримання субсидій українцями.

Дивися повний текст У Президента заявили про розробку змін до правил отримання субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:39

Нелучше ли повысить пенсии и отменить субсидии.
oleglego06
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