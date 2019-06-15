Представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що зараз уряд розробляє зміни до правил отримання субсидій українцями.
Дивися повний текст У Президента заявили про розробку змін до правил отримання субсидій.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:38
У Президента заявили про розробку змін до правил...
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Дивися повний текст У Президента заявили про розробку змін до правил отримання субсидій.
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