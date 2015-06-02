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Сплит надзора: чего ждать рынку
в случае принятия закона...

Сплит надзора: чего ждать рынку в случае принятия закона...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:46

Сплит надзора: чего ждать рынку в случае принятия закона...

Доброго дня, побачила ось таку статтю на Цензорі https://www.google.com/amp/s/ampbiz.cen ... a_o_splite.
Я правильно розумію, що МФО хочуть перевести під НБУ? А для чого це робиться? Тобто мікрокредитів може не стати як послуги? Дуже цікаво для розуміння ....
Chyzhok
 
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