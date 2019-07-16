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Ціни на помідори в Україні
встановили історичний антирекорд

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:56

Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд

Пропонуємо до обговорення:
Рік тому тепличний і грунтової томат пропонувалися мінімум в 2,5-3 рази дешевше.

Дивися повний текст Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:57

Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:02

  smart_analyst2017 написав:Это Порошенко или уже Зеленский виноват? Охлос, подскажи.

Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:06

А почему "антирекорд"?
Это просто рекорд.
Растёт экономика, инфляция 6%, и "вот это вот всё"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:10

эпоха бедности закончилась, началась эпоха жлобства
alex_o
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