Рік тому тепличний і грунтової томат пропонувалися мінімум в 2,5-3 рази дешевше.
Дивися повний текст Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:56
Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:02
Кто отменил регулирование цен даже на социальные продукты? Подскажи.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:06
А почему "антирекорд"?
Это просто рекорд.
Растёт экономика, инфляция 6%, и "вот это вот всё"
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:22
Движение к европейским ценам идёт явно быстрее, чем к европейским зарплатам.
Понятно, что в следующем году цены на помидоры будут ниже, все метнутся выращивать дорогие помидоры, и будет переизбыток. Эти качели проходили не раз на самых разных продуктах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:32
Гройсман отменил регулирование цен на продукты.
Вот такие прохвесионалы.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:37
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
Для помидоров еще не сезон. После десятого августа можно будет увидеть реальные цены
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:39
Судячи по коментарям, більшості користувачів одного з найбільших фінансових форумів України невідомий зв'язок між ціною товару і балансом попиту/пропозиції на нього. У всьому завжди винен якщо не Порошенко, то якісь інші рептилоїди та світові змови.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:45
Re: Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирек
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