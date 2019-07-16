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Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:02
что-то с житницей у Европы не то
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sal
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04
что в этом году пока дешево - так это дыни амал - 12-15 грн./кг
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sal
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04
Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.
Да рынок-то как раз свободный. Сборщиков от мафии на нем нет уже лет 12, только торгуй. Овощи - местные, которыми местные и торгуют. Фрукты - с крупнооптовых баз, которыми торгуют товарищи с юга, работающие на рынке 10 месяцев в году семьями (январь-февраль холодно). Они знают и как хранить, и как скинуть во-время цену. Есть социальные ряды для торговцев со своего огорода/сада с пониженной арендой. И цены в итоге с среднем на треть дешевле, чем в федеральных сетях, которые в отличии от рыночных закупают продукцию не сотнями кг, а десятками тысяч тонн (вот это по-настоящему странно).
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Волгарь
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:14
Волгарь написав:
Это так называется свободный рынок или не вдаваясь в формулировки - бардак, аналогичный бардаку в стране.
Да рынок-то как раз свободный. Сборщиков от мафии на нем нет уже лет 12, только торгуй. Овощи - местные, которыми местные и торгуют. Фрукты - с крупнооптовых баз, которыми торгуют товарищи с юга, работающие на рынке 10 месяцев в году семьями (январь-февраль холодно). Они знают и как хранить, и как скинуть во-время цену. Есть социальные ряды для торговцев со своего огорода/сада с пониженной арендой. И цены в итоге с среднем на треть дешевле, чем в федеральных сетях, которые в отличии от рыночных закупают продукцию не сотнями кг, а десятками тысяч тонн (вот это по-настоящему странно).
Так в этом весь фокус - все везде есть, но результата нет.
Потому что есть только видимость, но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:13
ruvex написав:
а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Вы думаете, что вот она поумнела, а тот что рядом с ней торговал (целый день в поте лица и выбрасывает почти все на помойку что испортилось) так и остался бедненький в убытках все время - дурачком??? Святая наивность...
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:13
ruvex написав:
но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.
А это что, разве плохо?
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:27
Конрад Карлович написав: ruvex написав:
а раньше привозила 7-14 грн и весь сгоревший от жары приходилось выбрасывать. Плюс времени остается больше, уже в обед дома. И доход есть и время и ничего не пропадает.
Но это не наш подход верно?
Вы думаете, что вот она поумнела, а тот что рядом с ней торговал (целый день в поте лица и выбрасывает почти все на помойку что испортилось) так и остался бедненький в убытках все время - дурачком??? Святая наивность...
Ну так расскажите свою фантазию, как из гнилых помидор сделать свежие.
Конрад Карлович написав: ruvex написав:
но каждый в своих реалиях делает то, что хочет и как хочет.
А это что, разве плохо?
К примеру, перестал я платить налоги, а хорошо это для Вас или нет решайте сами.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:24
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
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Cler
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:33
Cler написав:
две недели назад в Катании (Сицилия, Италия) грунтовые помидоры в розницу продавали по 1 евро за кг, 5 кг (мелкий опт) отдавали за 4 евро (0,80 евро за кг)...
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ruvex
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Cler
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