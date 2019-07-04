Ключовий показник боргу Китаю перевищив 300% валового внутрішнього продукту на тлі посилення Пекіном підтримки економіки, що сповільнилася, і його спроб приборкати фінансові ризики.
Дивися повний текст Борг Китаю перевищив 300% ВВП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:36
Борг Китаю перевищив 300% ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг Китаю перевищив 300% ВВП.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:36
Доля Китая в мировом долге 15%. Доля Китая в мировом населении 20%. Выходит остальной мир задолжал больше чем Китай.
|