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Борг Китаю перевищив 300% ВВП

Борг Китаю перевищив 300% ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:36

Борг Китаю перевищив 300% ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Ключовий показник боргу Китаю перевищив 300% валового внутрішнього продукту на тлі посилення Пекіном підтримки економіки, що сповільнилася, і його спроб приборкати фінансові ризики.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:36

Доля Китая в мировом долге 15%. Доля Китая в мировом населении 20%. Выходит остальной мир задолжал больше чем Китай.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55

  mikola963 написав:Доля Китая в мировом долге 15%. Доля Китая в мировом населении 20%. Выходит остальной мир задолжал больше чем Китай.

Долг страны - это не долг населения страны. Скорее всего это долг экономики страны, поэтому нужно строить пропорцию, например, по ВВП.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:05

  Конрад Карлович написав:
  mikola963 написав:Доля Китая в мировом долге 15%. Доля Китая в мировом населении 20%. Выходит остальной мир задолжал больше чем Китай.

Долг страны - это не долг населения страны. Скорее всего это долг экономики страны, поэтому нужно строить пропорцию, например, по ВВП.

Загальний борг Китаю, що включає зобов’язання держави, компаній і домашніх господарств, зріс до 303% ВВП в першому кварталі 2019 року з 297% в тому ж періоді роком раніше. У доповіді при цьому відзначається зростання рівня заборгованості по всьому світу.

Аналогичный показатель для США
Текущий ВВП 21 262 млрд. долларов
US TOTAL DEBT 73 785 млрд.
https://usdebtclock.org/
347% к ВВП. И ничего, живут не тужат
Волгарь
 
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