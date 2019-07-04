Борг Китаю перевищив 300% ВВП

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mikola963 написав:Доля Китая в мировом долге 15%. Доля Китая в мировом населении 20%. Выходит остальной мир задолжал больше чем Китай.
Долг страны - это не долг населения страны. Скорее всего это долг экономики страны, поэтому нужно строить пропорцию, например, по ВВП.
Загальний борг Китаю, що включає зобов’язання держави, компаній і домашніх господарств, зріс до 303% ВВП в першому кварталі 2019 року з 297% в тому ж періоді роком раніше. У доповіді при цьому відзначається зростання рівня заборгованості по всьому світу.
Аналогичный показатель для США Текущий ВВП 21 262 млрд. долларов US TOTAL DEBT 73 785 млрд. https://usdebtclock.org/ 347% к ВВП. И ничего, живут не тужат