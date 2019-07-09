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Виведення валюти з Payoneer
на картку українського банку

Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:11

Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку

Пропонуємо до обговорення:
Як вивести долари з Payoneer без комісії і день у день.

Дивися повний текст Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:11

минимальные суммы для вывода средств не указали...
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