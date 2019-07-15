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Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Хоча РФ і працює на європейському ринку за європейським законодавством, переговори з російською стороною показують, що для Росії контракт з Україною - це питання просування власних правил, "питання примусу нас жити так, як хотіли б вони".
Дивися повний текст Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового контракту з РФ
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23
Список украинцев, пож-ста, в студию! Да, вполне вероятно, что печерские пагорбы не почувствуют. Конча-Заспа, Пуща-Водица, вероятно, тоже.
А как насчет всех остальных? В марте 2018-го РФ не перекрывала трубу, а лишь снизила давление до уровня, при котором если бы Нефтегаз отбирал топливо, то недополучили бы европейские покупатели.
Но даже это результировало в закрытие детсадов, школ и социальных служб. Ни лже-реверс, ни газ в ПХГ не помогли восполнить дефицит так, чтобы "украинцы это не почувствовали"...
Не уверен, что дама понимает, откуда берется газ, но в ПХГ он тоже как-то должен попасть. Происхождение газа сибирское. Если не будет транзита, у самих европейских потребителей возникнет дефицит до 40 млрд кубов в год, и это при условии, что Северный Поток 2 заработает с начала 2020-го (а он не заработает).
Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.
Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!
В этой связи прекращение транзита до запуска СП2 видится маловероятным и вселяет надежду, что нахождение в одной лодке с ЕС обяжен скорректировать откровенно глупую позицию гордого владельца заграничных банковских счетов Коболева, которому в Майами газ для отопления в любом случае не нужен :mrgreen: Но тем, кто не в тропиках, а умеренно-континентальной зоне Украины, то нужен!!
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