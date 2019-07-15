RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеркаль: Українці не відчують
відсутності газового...

Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23

Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча РФ і працює на європейському ринку за європейським законодавством, переговори з російською стороною показують, що для Росії контракт з Україною - це питання просування власних правил, "питання примусу нас жити так, як хотіли б вони".

Дивися повний текст Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового контракту з РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89879
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23

Список украинцев, пож-ста, в студию! Да, вполне вероятно, что печерские пагорбы не почувствуют. Конча-Заспа, Пуща-Водица, вероятно, тоже.

А как насчет всех остальных? В марте 2018-го РФ не перекрывала трубу, а лишь снизила давление до уровня, при котором если бы Нефтегаз отбирал топливо, то недополучили бы европейские покупатели.

Но даже это результировало в закрытие детсадов, школ и социальных служб. Ни лже-реверс, ни газ в ПХГ не помогли восполнить дефицит так, чтобы "украинцы это не почувствовали"...

Не уверен, что дама понимает, откуда берется газ, но в ПХГ он тоже как-то должен попасть. Происхождение газа сибирское. Если не будет транзита, у самих европейских потребителей возникнет дефицит до 40 млрд кубов в год, и это при условии, что Северный Поток 2 заработает с начала 2020-го (а он не заработает).

Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.

Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!

В этой связи прекращение транзита до запуска СП2 видится маловероятным и вселяет надежду, что нахождение в одной лодке с ЕС обяжен скорректировать откровенно глупую позицию гордого владельца заграничных банковских счетов Коболева, которому в Майами газ для отопления в любом случае не нужен :mrgreen: Но тем, кто не в тропиках, а умеренно-континентальной зоне Украины, то нужен!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 02.05.18
Подякував: 739 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
R2 » П'ят 12 лип, 2019 20:49
4 175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 08:19
stangrit
У яких банках тримають гроші найзаможніші українці -...
R2 » Вів 16 лип, 2019 12:22
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 13:06
smart_analyst2017
Українці стали жертвами нової схеми шахраїв
R2 » Пон 15 лип, 2019 21:02
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 10:30
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73559)
19.07.2019 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.