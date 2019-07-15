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Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Хоча РФ і працює на європейському ринку за європейським законодавством, переговори з російською стороною показують, що для Росії контракт з Україною - це питання просування власних правил, "питання примусу нас жити так, як хотіли б вони".
Дивися повний текст Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового контракту з РФ
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23
Список украинцев, пож-ста, в студию! Да, вполне вероятно, что печерские пагорбы не почувствуют. Конча-Заспа, Пуща-Водица, вероятно, тоже.
А как насчет всех остальных? В марте 2018-го РФ не перекрывала трубу, а лишь снизила давление до уровня, при котором если бы Нефтегаз отбирал топливо, то недополучили бы европейские покупатели.
Но даже это результировало в закрытие детсадов, школ и социальных служб. Ни лже-реверс, ни газ в ПХГ не помогли восполнить дефицит так, чтобы "украинцы это не почувствовали"...
Не уверен, что дама понимает, откуда берется газ, но в ПХГ он тоже как-то должен попасть. Происхождение газа сибирское. Если не будет транзита, у самих европейских потребителей возникнет дефицит до 40 млрд кубов в год, и это при условии, что Северный Поток 2 заработает с начала 2020-го (а он не заработает).
Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.
Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!
В этой связи прекращение транзита до запуска СП2 видится маловероятным и вселяет надежду, что нахождение в одной лодке с ЕС обяжен скорректировать откровенно глупую позицию гордого владельца заграничных банковских счетов Коболева, которому в Майами газ для отопления в любом случае не нужен :mrgreen: Но тем, кто не в тропиках, а умеренно-континентальной зоне Украины, то нужен!!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:39
Зеленский оставил на внешнюю политику птенцов Климкина - Зеркаль и Пристайко, пусть и разгребает.
Так что цирк еще долго будет продолжаться. Надо принудить к транзиту, 3 миллиарда долларов без них большие проблемы, и тут же без газового контракта проживём, никто и не почувствует, и все заявления из одного рта.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:59
zРадио написав:
Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.
Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!
Тобто, вони такі дурні, ці європейці, що будуть чекати аварійного відключення постачання, і вже зараз не можуть нас нагнути?
Вони посиленно закачують газ у сховища, як і ми, показуючи газпрому, що їх шантаж не пройде. Було чітко заявлено, що ПП2 не буде запущено без збереження транзиту через Україну (нового контракту).
Так що все вони підпишуть, погодяться на 60 млрд на рік, але ми, скоріше за все, відмовимся від виплати залишку боргу нам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:28
lapay написав:
Тобто, вони такі дурні, ці європейці, що будуть чекати аварійного відключення постачання, і вже зараз не можуть нас нагнути?
Вони посиленно закачують газ у сховища, як і ми, показуючи газпрому, що їх шантаж не пройде. Було чітко заявлено, що ПП2 не буде запущено без збереження транзиту через Україну (нового контракту).
Так що все вони підпишуть, погодяться на 60 млрд на рік, але ми, скоріше за все, відмовимся від виплати залишку боргу нам.
"Вже зараз" - не 31-е декабря, а только 19-е июля
Если не ошибаюсь, на сентябрь назначены 3-сторонние переговоры на территории ЕС. Нагнут Коболева, нагнут (и правильно сделают). Я ж говорю - поскольку мы в одной лодке с европейцами, я не сильно переживаю. Себя они в жертву не принесут, а значит, что вместе с ними и мы останемся на плаву.
Коболев - американская марионетка, разрушающая транзитный статус Украины, чтобы европейский дефицит покрывал СПГ из США. Но Европа имеет свои зубы, что продемонстрировала с СП2, и, наверняка, продемонстрирует с украинской ГТС.
Ей не обойтись ни без одного, ни без другого. Возможно, лишь с запуском Турецкого Потока в 2-ниточном исполнении до Балкан, а также строительством еще одного LNG-терминала, украинская труба останется не у дел, но это технически может случиться не ранее 2023-го года. Коболева уже 3 года как не будет во главе Нефтегаза, и (надеюсь) новый менеджмент будет представлять украинский интерес, а не американский, благодаря чему возможно продолжение транзита и после 2022-го (плюс, наконец, увеличение собственной добычи для снижения зависимости от РФ)...
PS: насчет ПХГ вы написали полный бред - их объемы покрывают не более одного сезона отсутствия импорта. А дальше то что?.. Понимаю, острая часть конфликта не может длиться вечно, но без контракта, пусть даже не транзитного, а поставочного по споту, газ в ГТС не появится!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40
zРадио написав:
Вже зараз" - не 31-е декабря, а только 19-е июля
Если не ошибаюсь, на сентябрь назначены 3-сторонние переговоры на территории ЕС. Нагнут Коболева, нагнут (и правильно сделают)
Зуб даєш?
Переговори ці були вже не раз і до цього. Нагнуть, тільки Мілера.
zРадио написав:
PS: насчет ПХГ вы написали полный бред - их объемы покрывают не более одного сезона отсутствия импорта. А дальше то что?.. Понимаю, острая часть конфликта не может длиться вечно, но без контракта, пусть даже не транзитного, а поставочного по споту, газ в ГТС не появится!
Маячня - це ватна віра в повне припинення транзиту. Якщо газпром це зробить, то сам же і постраждає, бо з таким неадекватом не буде працювати вже не тільки Польща, а й інші країни.
Ми можемо обійтись без транзиту, а вони ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:54
lapay написав:
Переговори ці були вже не раз і до цього. Нагнуть, тільки Мілера.
Но это Коболев делает все, чтобы транзит прекратился. Причину я объяснил выше. Я не против, чтобы нагнули и Миллера - чем меньше валюты от транзита, тем выше отрицательное сальдо торговли, а оно итак уже давит на курс... Поэтому будет ли транзитный контракт на 30 млрд кубов, или 70 - это тоже для нас важно.
lapay написав:
Маячня - це ватна віра в повне припинення транзиту. Якщо газпром це зробить, то сам же і постраждає, бо з таким неадекватом не буде працювати вже не тільки Польща, а й інші країни.
Ми можемо обійтись без транзиту, а вони ні.
Ни мы, ни они не могут обойтись. Точнее сказать, мы бы обошлись, если бы "реформаторы" увеличили добычу газа, а не лицами торговали.
Что касается адекватности партнера - соседей тоже не выбирают, но нам досталась неадекватная россия в этом амплуа. Как ЕС она досталась в качестве основного поставщика газа - такова объективная реальность (геолого-географические условия), что заменить сибирский газ крайне тяжело. Санкционной политике уже 6-й год, но импорт газа из РФ в ЕС только растет...
Так что это ты не рассказывай тут ура-патриотические сказочки. Тем более, в них уже верит не так много людей, судя по результатам президентских выборов...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:57
lapay написав:
Ми можемо обійтись без транзиту, а вони ні
))) Хороший отжиг.
Вы хоть один день жили без транзита, что зуб даете ? Так и без зубов можно остаться.
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