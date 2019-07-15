Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...

Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23

Список украинцев, пож-ста, в студию! Да, вполне вероятно, что печерские пагорбы не почувствуют. Конча-Заспа, Пуща-Водица, вероятно, тоже.



А как насчет всех остальных? В марте 2018-го РФ не перекрывала трубу, а лишь снизила давление до уровня, при котором если бы Нефтегаз отбирал топливо, то недополучили бы европейские покупатели.



Но даже это результировало в закрытие детсадов, школ и социальных служб. Ни лже-реверс, ни газ в ПХГ не помогли восполнить дефицит так, чтобы "украинцы это не почувствовали"...



Не уверен, что дама понимает, откуда берется газ, но в ПХГ он тоже как-то должен попасть. Происхождение газа сибирское. Если не будет транзита, у самих европейских потребителей возникнет дефицит до 40 млрд кубов в год, и это при условии, что Северный Поток 2 заработает с начала 2020-го (а он не заработает).



Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.



Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!



В этой связи прекращение транзита до запуска СП2 видится маловероятным и вселяет надежду, что нахождение в одной лодке с ЕС обяжен скорректировать откровенно глупую позицию гордого владельца заграничных банковских счетов Коболева, которому в Майами газ для отопления в любом случае не нужен :mrgreen: Но тем, кто не в тропиках, а умеренно-континентальной зоне Украины, то нужен!!