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Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:40
lapay написав:
Жив, і не один, в 2009.
Да, помню истерика всё пропало, граждане, экономьте газ, а то будет разморозка, и это было недолго.
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freeze
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45
freeze написав:
Да, помню истерика всё пропало, граждане, экономьте газ, а то будет разморозка, и это было недолго.
Так ватна істерика по потокам і обрізанню транзиту вже років десять як іде. А чи буде хлопчик?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
lapay написав: zРадио написав:
Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.
Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!
Тобто, вони такі дурні, ці європейці, що будуть чекати аварійного відключення постачання, і вже зараз не можуть нас нагнути?
Вони посиленно закачують газ у сховища, як і ми, показуючи газпрому, що їх шантаж не пройде. Було чітко заявлено, що ПП2 не буде запущено без збереження транзиту через Україну (нового контракту).
Так що все вони підпишуть, погодяться на 60 млрд на рік, але ми, скоріше за все, відмовимся від виплати залишку боргу нам.
CП-2 построен на 2/3, и будет безусловно закончен к концу года. Возможно Польше и прибалтам (подхрюкивающим) удастся отложить его ввод в эксплуатацию на год с помощью проволочек и судов, но первая же следующая зима заставить Германию его включить. Сейчас по ГТС идет 90 млрд. м3 в год (+-) - 15 в Турцию, около 13-ти на Украину (словацко/вегерско/польский газ, который 6-ой год не покупают в РФ), остальное - в Европу. СП-2 и ТП заберут 70, Европе будет не хватать 7-ми, который покроется СПГ (частично от Новатека), а вот Украина при худшем раскладе, несмотря на все уверения пани министра физическим реверсом будет качать топливо за 1000 км, а если считать до Харьковского промрайона - еще дальше.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55
lapay написав: freeze написав:
Да, помню истерика всё пропало, граждане, экономьте газ, а то будет разморозка, и это было недолго.
Так ватна істерика по потокам і обрізанню транзиту вже років десять як іде. А чи буде хлопчик?
Вы ватой назвали героев первого майдана ?
Освежите память, и почитайте, что кто тогда говорил.
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