Да, помню истерика всё пропало, граждане, экономьте газ, а то будет разморозка, и это было недолго.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:40
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:45
Re: Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
Так ватна істерика по потокам і обрізанню транзиту вже років десять як іде. А чи буде хлопчик?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
CП-2 построен на 2/3, и будет безусловно закончен к концу года. Возможно Польше и прибалтам (подхрюкивающим) удастся отложить его ввод в эксплуатацию на год с помощью проволочек и судов, но первая же следующая зима заставить Германию его включить. Сейчас по ГТС идет 90 млрд. м3 в год (+-) - 15 в Турцию, около 13-ти на Украину (словацко/вегерско/польский газ, который 6-ой год не покупают в РФ), остальное - в Европу. СП-2 и ТП заберут 70, Европе будет не хватать 7-ми, который покроется СПГ (частично от Новатека), а вот Украина при худшем раскладе, несмотря на все уверения пани министра физическим реверсом будет качать топливо за 1000 км, а если считать до Харьковского промрайона - еще дальше.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55
Вы ватой назвали героев первого майдана ?
Освежите память, и почитайте, что кто тогда говорил.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57
Волгарь
СП2 может и будет посторен к концу года, но газом из РФ может быть заполнен только наполовину!
Это требование 3 Энергопакета ЕС. 50% они отдадут для прокачки газа из Норвегии.
Неплохая сделка получилась: строят за деньги Газпрома, а Норвегия будет пользоваться трубой нахаляву!
Более того, потребности ЕС в газе уже превышают 200 млрд. кубов. Так что хватит, чтобы заполнить все трубы. 100 - через Украину, 25 - СП1, 25 - СП2, 15 - Турция,
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:11
То же было и СП-1. Но у Германии, согласно этому же постановлению, есть право на исключения из правил энергопакета. Которым она несомненно и воспользуется. А Европа потребляет газа не 200, а все 500 млрд. м3 в год, с долей Газпрома в 36%. Причем с СП-2 или ГТС она не меняется - поэтому все разговоры об увеличении зависимости от РФ - блеф чистой воды, по любому маршруту идет один и тот же объем. Другое дело, что с запуском ТП (ветка на нужд Турции) и Силы Сибири в КНР в 20-ом, значение европейского рынка несколько потускнеет.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:46
Re: Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
«Нафтогаз» сообщил об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»
Жалобы российской компании отклонили Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга. «Газпром» пытался остановить исполнение решения Стокгольмского арбитража, который обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:47
После такой заявки первая мысль "или нагло врет, или ранний Альцгеймер к даме постучался"
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:48
"Коболев - американская марионетка"
Чистой воды пропаганда и распространение теорий заговора. Нужно бы в правила сайта добавить запрет на подобные комментарии, которые опускают имидж данного ресурса до уровня колхоза.
Даже среднестатистический российский финансовый ресурс держит свою марку и не опускается до такой степени. Про западные я вообще молчу.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:03
eurovetal Сам Газпром говорит, что не достроят. Не ведитесь на вбросы местных кремлевских пропагандистов.
Вообще флейм и оскорбления, как норма поведения. Уровень сайта "ВоФФка"
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