Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...

Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52

lapay написав: zРадио написав: Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.



Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут! Без СП2 и транзита по ГТС дефицит в Европе будет и того выше - 70-80 млрд. Именно это будет причиной того, что Нефтегаз заставят сесть за стол переговоров с Газпромом.Интересами украинцев "реформаторы" во главе Нефтегаза и их кураторы легко пожертвуют, но европейцы то мерзнуть не станут!

Тобто, вони такі дурні, ці європейці, що будуть чекати аварійного відключення постачання, і вже зараз не можуть нас нагнути?

Вони посиленно закачують газ у сховища, як і ми, показуючи газпрому, що їх шантаж не пройде. Було чітко заявлено, що ПП2 не буде запущено без збереження транзиту через Україну (нового контракту).

Так що все вони підпишуть, погодяться на 60 млрд на рік, але ми, скоріше за все, відмовимся від виплати залишку боргу нам. Тобто, вони такі дурні, ці європейці, що будуть чекати аварійного відключення постачання, і вже зараз не можуть нас нагнути?Вони посиленно закачують газ у сховища, як і ми, показуючи газпрому, що їх шантаж не пройде. Було чітко заявлено, що ПП2 не буде запущено без збереження транзиту через Україну (нового контракту).Так що все вони підпишуть, погодяться на 60 млрд на рік, але ми, скоріше за все, відмовимся від виплати залишку боргу нам.

CП-2 построен на 2/3, и будет безусловно закончен к концу года. Возможно Польше и прибалтам (подхрюкивающим) удастся отложить его ввод в эксплуатацию на год с помощью проволочек и судов, но первая же следующая зима заставить Германию его включить. Сейчас по ГТС идет 90 млрд. м3 в год (+-) - 15 в Турцию, около 13-ти на Украину (словацко/вегерско/польский газ, который 6-ой год не покупают в РФ), остальное - в Европу. СП-2 и ТП заберут 70, Европе будет не хватать 7-ми, который покроется СПГ (частично от Новатека), а вот Украина при худшем раскладе, несмотря на все уверения пани министра физическим реверсом будет качать топливо за 1000 км, а если считать до Харьковского промрайона - еще дальше.