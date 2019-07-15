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Зеркаль: Українці не відчують
відсутності газового...

Зеркаль: Українці не відчують відсутності газового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:05

  myshapiton написав:"Коболев - американская марионетка"

Чистой воды пропаганда и распространение теорий заговора. Нужно бы в правила сайта добавить запрет на подобные комментарии, которые опускают имидж данного ресурса до уровня колхоза.

Даже среднестатистический российский финансовый ресурс держит свою марку и не опускается до такой степени. Про западные я вообще молчу.

Просто для примера - российский финансовый форум
https://ru.investing.com/equities/gazpr ... commentary
Есть небольшое отличие с нашим - там люди общаются В ПРОЦЕССЕ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. Поэтому там нет ни ботов ни троллей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:30

  eurovetal написав:Неплохая сделка получилась: строят за деньги Газпрома, а Норвегия будет пользоваться трубой нахаляву!


У них еще вторая неплохая сделка: строят в Китай за деньги Газпрома.

Хотя им по барабану, свое они распилят, а дальше волгари будут банкет оплачивать из своих пенсий.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:44

Немного про "Газпром", кстати:

«Газпром» столкнулся с резким падением доходов от продажи газа на внешних рынках, следует из оперативной статистики ЦБ РФ по платежному балансу за второй квартал.
В апреле-июне, по оценке регулятора, торговля газом принесла в Россию лишь 8,7 млрд долларов валютной выручки.
По сравнению с первым кварталом (14,1 млрд) приток «газовых долларов» упал на 38,2%, а в годовом выражении - на 20% и стал минимальным за два года.
Суммы существенно меньше в этом десятилетии «Газпром» зарабатывал лишь однажды - летом 2016 года (6,5-6,6 млрд долларов за квартал), когда цены на газ в Европе рухнули вслед за нефтяными и оказались на минимумах за 12 лет.
«Газпром» получил двойной удар: он столкнулся с заметным сокращением экспорта, на которое наложилось еще и падение цен.
В первом квартале поставки в Европу упали 10%, во втором был зафиксирован рост, однако годовой показатель остался в минусе - на 6%.
Обвальное падение спроса «Газпром» зафиксировал в Турции: поставки сократились практически вдвое (до 4,4 млрд кубометров в первом квартале) и стали минимальными с 2010 года.
В результате российский газ впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ: в январе 2019 турецкие операторы приобрели у «Газпрома» 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде - 2,34 млрд кубометров, а феврале - 1,214 млрд кубометров против 1,693 млрд.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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