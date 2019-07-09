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Як українцям поїхати
на роботу в Австрію

Як українцям поїхати на роботу в Австрію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:34

Як українцям поїхати на роботу в Австрію

Пропонуємо до обговорення:
У цій країні мріють жити і працювати багато трудових мігрантів.

Дивися повний текст Як українцям поїхати на роботу в Австрію.
R2
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