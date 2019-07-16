RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Boeing оцінив у $5,6 мільярда
збитки через проблеми з...

Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року виручка корпорації Boeing знизиться на $5,6 млрд через припинення експлуатації лайнерів Boeing 737 MAX і відстрочок щодо їх поставок замовникам.

Дивися повний текст Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з лайнерами 737 MAX.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89882
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35

Это ваша вина, вот к чему приводит жажда заработка, спроектировали фигню, попытались исправить свои косяки говно-программой, которая и разбила ваши Максы, жаль людей над которыми провели эксперементы.
111111111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 01.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
R2 » Сер 17 лип, 2019 18:27
8 277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 14:22
anton_gms
Біткойн обвалився нижче психологічної позначки через...
R2 » Сер 17 лип, 2019 13:15
1 176
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 13:15
0mage0
Понад 2 тисячі працівників Amazon страйкують через зарплату
R2 » Вів 16 лип, 2019 10:06
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 13:54
Laven

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14113)
19.07.2019 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.