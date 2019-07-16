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Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35
Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі 2019 року виручка корпорації Boeing знизиться на $5,6 млрд через припинення експлуатації лайнерів Boeing 737 MAX і відстрочок щодо їх поставок замовникам.
Дивися повний текст Boeing оцінив у $5,6 мільярда збитки через проблеми з лайнерами 737 MAX
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:35
Это ваша вина, вот к чему приводит жажда заработка, спроектировали фигню, попытались исправить свои косяки говно-программой, которая и разбила ваши Максы, жаль людей над которыми провели эксперементы.
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