Змінити свій номер телефону, вказаний у декларації з лікарем, можна онлайн.
Дивися повний текст Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у декларації з лікарем.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:42
Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у...
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Дивися повний текст Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у декларації з лікарем.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:43
Вы чем то не тем занимаетесь. Лучше расскажите что делать тем, кто уже не может заключить декларации по причине того, что врачи набрали нужное количество людей? Реформаторы хреновы.
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