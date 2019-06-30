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Як пацієнту змінити свій
номер телефону, вказаний у...

Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:42

Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у...

Пропонуємо до обговорення:
Змінити свій номер телефону, вказаний у декларації з лікарем, можна онлайн.

Дивися повний текст Як пацієнту змінити свій номер телефону, вказаний у декларації з лікарем.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:43

Вы чем то не тем занимаетесь. Лучше расскажите что делать тем, кто уже не может заключить декларации по причине того, что врачи набрали нужное количество людей? Реформаторы хреновы.
Искать себе врача в другом городе?
p_a_l
 
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