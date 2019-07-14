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"Держава в смартфоні":
Зеленський закликав українців...

"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13

"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський попросив громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні щодо труднощів у користуванні державними послугами.

Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Зеленський закликав українців пройти опитування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13

Опрос занимает 30 секунд. Если что-то нормально пробуют делать-прошел,не поленился и советую другим.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:49

Re: "Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...

Для начала нужно чтобы люди с ID-карточками не таскали с собой непонятную бумажку, а потом уже за все остальное браться. Это же просто позор
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:01

  Laven написав:Для начала нужно чтобы люди с ID-карточками не таскали с собой непонятную бумажку, а потом уже за все остальное браться. Это же просто позор


чуть ранее, когда у меня был ВНЖ Германии, мне выдали карточку и к ней - бумажный вкладыш, в котором была дополнительная информация, например, ограничения на работу. так что "позор" встречается и в Германии. причем то, что я рассказал, лишь капля в море... в Берлине справку о несудимости нужно делать два месяца - полтора месяца ждать очереди, и потом еще две недели изготовление.
KML
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:44

  KML написав:
  Laven написав:Для начала нужно чтобы люди с ID-карточками не таскали с собой непонятную бумажку, а потом уже за все остальное браться. Это же просто позор


чуть ранее, когда у меня был ВНЖ Германии, мне выдали карточку и к ней - бумажный вкладыш, в котором была дополнительная информация, например, ограничения на работу. так что "позор" встречается и в Германии. причем то, что я рассказал, лишь капля в море... в Берлине справку о несудимости нужно делать два месяца - полтора месяца ждать очереди, и потом еще две недели изготовление.

Немецкая бюрократия давно стала притчей во языцах(сами немцы над ней стебутся).
Почему обязательно если что-то делать, то по-немецки. Почему не взять пример с Грузии. Берите не закостеневшее, а лучшее
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:54

  LuckyG написав:Опрос занимает 30 секунд. Если что-то нормально пробуют делать-прошел,не поленился и советую другим.

Тоже прошел :wink:
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