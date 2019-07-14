Президент Володимир Зеленський попросив громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні щодо труднощів у користуванні державними послугами.
Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Зеленський закликав українців пройти опитування.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13
"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Зеленський закликав українців пройти опитування.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13
Опрос занимает 30 секунд. Если что-то нормально пробуют делать-прошел,не поленился и советую другим.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:49
Re: "Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
Для начала нужно чтобы люди с ID-карточками не таскали с собой непонятную бумажку, а потом уже за все остальное браться. Это же просто позор
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:01
чуть ранее, когда у меня был ВНЖ Германии, мне выдали карточку и к ней - бумажный вкладыш, в котором была дополнительная информация, например, ограничения на работу. так что "позор" встречается и в Германии. причем то, что я рассказал, лишь капля в море... в Берлине справку о несудимости нужно делать два месяца - полтора месяца ждать очереди, и потом еще две недели изготовление.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:44
Немецкая бюрократия давно стала притчей во языцах(сами немцы над ней стебутся).
Почему обязательно если что-то делать, то по-немецки. Почему не взять пример с Грузии. Берите не закостеневшее, а лучшее
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:54
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