"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...

Додано: Суб 20 лип, 2019 06:16

Cler написав: вот только как от этого станет лучше жить пенсионерам с пенсией менее прожиточного минимума?... вот только как от этого станет лучше жить пенсионерам с пенсией менее прожиточного минимума?...

ООО ,дааа. Это ьак по украински. Сидеть на попе ровно и рассуждать о высших материях. Мэм, я стесняюсь спросить, а чем стало лучше жить пенсам после вашего пука(простите, но иначе назвать ваш поучительный пост выше я не могу)? Может у вас есть более интересные предложения? Ну например не убрать прослойку в виде чинуши для получения бумажки, перерегистрации статута, получения справки.... Это плохо? Ну да, я понял, это плохо для чинуши, часть которых попросту станут не нужны и будут отправлены на вольные хлеба. Т.е. станет меньше тех, кто протирает там штаны делая ИБД( имитацию бурной деятельности, вдруг вы не в курсе как принято делать на госслужбы во всяких ОДА). А может вы того, сами из них и побаиваетесь потерять теплое местечко? Или родыч там просиживает...Но суть я думаю ясна. И данный движ это хоть что-то для изменения. Это хоть маленькое, но движение. Это можно сравнить с тем, как ребенок учится ходить. Понемногу, падая, неуверенно, но рано или поздно это происходит. Не делая ничего - тупо сидеть и ждать изменения к лучшему( или худшему). Психология людей так устроена, что не хочет изменений, если это выводит из зоны комфорта индивида. Так что в принципе с вами все понятно. Непонятно мне только другое. Судя по постам в остальных темах - вы довольно позитивна, и хотите видеть Украину более лучшей страной, чем сейчас. Вопрос - а как вы лично хотели этого добиться без изменений в госаппарате? Я очень хотел бы услышать ваши предложения, от которых пенсам сразу хватит не только на борщнабор, но и кругосветку. Ну и где на это взять денег во время, когда заробитсане косяками валят в Польшу, отказываясь платить ЕСВ.Дякую.