Президент Володимир Зеленський попросив громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні щодо труднощів у користуванні державними послугами.
Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Зеленський закликав українців пройти опитування.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13
"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Держава в смартфоні\": Зеленський закликав українців пройти опитування.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:13
Опрос занимает 30 секунд. Если что-то нормально пробуют делать-прошел,не поленился и советую другим.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:49
Re: "Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
Для начала нужно чтобы люди с ID-карточками не таскали с собой непонятную бумажку, а потом уже за все остальное браться. Это же просто позор
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:01
чуть ранее, когда у меня был ВНЖ Германии, мне выдали карточку и к ней - бумажный вкладыш, в котором была дополнительная информация, например, ограничения на работу. так что "позор" встречается и в Германии. причем то, что я рассказал, лишь капля в море... в Берлине справку о несудимости нужно делать два месяца - полтора месяца ждать очереди, и потом еще две недели изготовление.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:44
Немецкая бюрократия давно стала притчей во языцах(сами немцы над ней стебутся).
Почему обязательно если что-то делать, то по-немецки. Почему не взять пример с Грузии. Берите не закостеневшее, а лучшее
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:54
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:29
вот только как от этого станет лучше жить пенсионерам с пенсией менее прожиточного минимума?...
Додано: Суб 20 лип, 2019 06:16
ООО ,дааа. Это ьак по украински. Сидеть на попе ровно и рассуждать о высших материях. Мэм, я стесняюсь спросить, а чем стало лучше жить пенсам после вашего пука(простите, но иначе назвать ваш поучительный пост выше я не могу)? Может у вас есть более интересные предложения? Ну например не убрать прослойку в виде чинуши для получения бумажки, перерегистрации статута, получения справки.... Это плохо? Ну да, я понял, это плохо для чинуши, часть которых попросту станут не нужны и будут отправлены на вольные хлеба. Т.е. станет меньше тех, кто протирает там штаны делая ИБД( имитацию бурной деятельности, вдруг вы не в курсе как принято делать на госслужбы во всяких ОДА). А может вы того, сами из них и побаиваетесь потерять теплое местечко? Или родыч там просиживает...
Но суть я думаю ясна. И данный движ это хоть что-то для изменения. Это хоть маленькое, но движение. Это можно сравнить с тем, как ребенок учится ходить. Понемногу, падая, неуверенно, но рано или поздно это происходит. Не делая ничего - тупо сидеть и ждать изменения к лучшему( или худшему). Психология людей так устроена, что не хочет изменений, если это выводит из зоны комфорта индивида. Так что в принципе с вами все понятно. Непонятно мне только другое. Судя по постам в остальных темах - вы довольно позитивна, и хотите видеть Украину более лучшей страной, чем сейчас. Вопрос - а как вы лично хотели этого добиться без изменений в госаппарате? Я очень хотел бы услышать ваши предложения, от которых пенсам сразу хватит не только на борщнабор, но и кругосветку. Ну и где на это взять денег во время, когда заробитсане косяками валят в Польшу, отказываясь платить ЕСВ.
Дякую.
Додано: Суб 20 лип, 2019 06:43
Варианты ответа:
1. Да.
2. Есть.
3. Так точно.
Это не опрос, а грубая манипуляция. Она позволяет гарантированно получить всеобщий одобрямс. Нет вариантов "Не сталкиваюсь с проблемами" и "Главная ценность в сохранении возможности для желающих получить услугу традиционным способом".
Судя по "опросу", результатом будет дискриминация тех, кто не в состоянии освоить или купить смартфон.
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