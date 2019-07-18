"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...

Додано: Суб 20 лип, 2019 10:39

Технологический прогресс просто пережовываетти выплёвывает тех, кто не смог. Увы. Это во всем мире так. Те кто делает(ладно, ладно - изобретает и владеет) технологии живут поездато. А те кто не может осилить - сидит на задворках мира. Япония и Африка. Мексика и Китай. Это простые примеры без глубокого погружения в нюансы.

Как в современном мире жить без смартфона? Нет, не говорю деградировать в соцсетях, я говорю использовать для экономии времени(даже те же соцсети). Например недавно решили малому сделать мебель на заказ. В группе Фейсбука моего города я выложил пост - нужны качественные мебельщики, посоветуйте. Через 30 минут у меня были ссылки с работами 20-25 мастеров.

Я не стою на НП перед отправкой посылки в ожидании забивания данных, я уже по пути создаю накладную и просто отдаю посылку и ухожу. Я не оплачиваю коммуналку в отделении почты, тратя свое время. Я сижу в трусах с чашкой кофе в своем кожаном кресле и оплачиваю коммуналку через Приват24. Мне не надо ехать на совещание через город, стоя в пробках, тратя время и бензин. я могу провести его в Скайпе. Но любые технологии можно использовать как во благо, так и во вред. Но это уже зависит от индивида.