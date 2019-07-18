"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців...
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Сибарит полностью согласен - важно сохранить возможность совершать действия человека без использования смартфона. Пусть с необходимостью ездить на прием в разные инстанции, стоять в очереди и сбором подписей и комплектов документов, но без смартфона. Есть люди которые не могут или не хотят пользоваться смартфоном, у них те же права, что и у остальных. Также важно сделать обязательное подтверждение личным присутствием действий которые могут повлечь серьёзные последствия с целью безопасности. Чтобы не получилось так что гопники приставили нож к горлу и отобрали разблокированный смартфон, передали мошенникам. В полицию и скорую вы обратиться без смартфона не можете, а через некоторое время у вас не только счета вычистили и несколько кредитов набрали, но вы бомж и вам светит срок за десятки неправомерных действий. А обратиться в суд вы тоже без смартфона не можете, как и купить новый, т.к. оплату необходимо делать через смартфон. Оперативность действий через смартфон может сыграть злую шутку, последствия клика не туда могут быть серьёзными. Вредоносное ПО попавшее на смартфон не должно существенно испортить жизнь владельцу.
Технологический прогресс просто пережовываетти выплёвывает тех, кто не смог. Увы. Это во всем мире так. Те кто делает(ладно, ладно - изобретает и владеет) технологии живут поездато. А те кто не может осилить - сидит на задворках мира. Япония и Африка. Мексика и Китай. Это простые примеры без глубокого погружения в нюансы. Как в современном мире жить без смартфона? Нет, не говорю деградировать в соцсетях, я говорю использовать для экономии времени(даже те же соцсети). Например недавно решили малому сделать мебель на заказ. В группе Фейсбука моего города я выложил пост - нужны качественные мебельщики, посоветуйте. Через 30 минут у меня были ссылки с работами 20-25 мастеров. Я не стою на НП перед отправкой посылки в ожидании забивания данных, я уже по пути создаю накладную и просто отдаю посылку и ухожу. Я не оплачиваю коммуналку в отделении почты, тратя свое время. Я сижу в трусах с чашкой кофе в своем кожаном кресле и оплачиваю коммуналку через Приват24. Мне не надо ехать на совещание через город, стоя в пробках, тратя время и бензин. я могу провести его в Скайпе. Но любые технологии можно использовать как во благо, так и во вред. Но это уже зависит от индивида.