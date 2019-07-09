RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент пропонує відтермінувати
штрафи для власників...

Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31

Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з чинним законодавством, штрафи за нерозмитнені автомобілі почнуть діяти з 24 серпня 2019 року.

Дивися повний текст Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників авто на \"єврономерах\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89887
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31

"...физически не успевают растаможить автомобили" - это мягко говоря неправда. Денег нет - это да. Возможно, просто жаба давит растаможить авто за его двух-трехкратную стоимость, поэтому приходится давить на жалость. Ну и кто же в здравом уме перед выборами откажет евробляхерам? Что там и кто говорил об изменениях? На это тоже нет реальной власти?
qwas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 12.04.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:53

За пів року часу "фізично не встигають розмитнити автомобілі"? Пан заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка тримає людей за ідіотів?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 24.05.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57

NetSerpent ні, за лохторат
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57

Не успел -это сколько? Это не о чем? Месяц или три года. Смешно это говорить о людях, которые ввезли авто до 1 января 2019 года
laa1999
 
Повідомлень: 2935
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:16

МОмлодцы, может успеют потом поменять на нормальную цену растаможку
smarter77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:29

завжди цікавило, звідки євробляхери беруть гроші на бензин
alex_o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:37

Re: Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників..

NetSerpent написав:За пів року часу "фізично не встигають розмитнити автомобілі"? Пан заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка тримає людей за ідіотів?


Обычная предвыборная борьба, Зеленский поумнее Порошенко в этом плане, это Порох понастраивал против себя перед выборами разные группы избирателей. Одним росчерком пера отрезал от себя процентов пять избирателей, зачем спрашивается, в чем была истерическая скорость и необходимость штрафов, нельзя было потерпеть несколько месяцев?
freeze
4
 
Повідомлень: 12325
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3605 раз.
Подякували: 5259 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46

Зачем? От этого хлама нужно избавляться как можно скорее.
2046006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 20.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:57

  alex_o написав:завжди цікавило, звідки євробляхери беруть гроші на бензин

наверное оттуда откуда и хозяева вазов, таврий, ланосов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7096 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, Sommer і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Парцхаладзе пропонує змінити генплани міст і запровадити...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 08:19
2 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 09:56
Rainbow
В ДФС нагадали, які штрафи заплатять українці при...
R2 » Чет 11 лип, 2019 07:07
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 11:19
bklochok
Президент підписав указ про зняття перешкод для бізнесу...
R2 » Вів 09 лип, 2019 20:52
7 350
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 21:13
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.