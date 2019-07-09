Згідно з чинним законодавством, штрафи за нерозмитнені автомобілі почнуть діяти з 24 серпня 2019 року.
Дивися повний текст Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників авто на \"єврономерах\".
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників авто на \"єврономерах\".
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
"...физически не успевают растаможить автомобили" - это мягко говоря неправда. Денег нет - это да. Возможно, просто жаба давит растаможить авто за его двух-трехкратную стоимость, поэтому приходится давить на жалость. Ну и кто же в здравом уме перед выборами откажет евробляхерам? Что там и кто говорил об изменениях? На это тоже нет реальной власти?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:53
За пів року часу "фізично не встигають розмитнити автомобілі"? Пан заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка тримає людей за ідіотів?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:57
Не успел -это сколько? Это не о чем? Месяц или три года. Смешно это говорить о людях, которые ввезли авто до 1 января 2019 года
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:37
Re: Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників..
Обычная предвыборная борьба, Зеленский поумнее Порошенко в этом плане, это Порох понастраивал против себя перед выборами разные группы избирателей. Одним росчерком пера отрезал от себя процентов пять избирателей, зачем спрашивается, в чем была истерическая скорость и необходимость штрафов, нельзя было потерпеть несколько месяцев?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:57
наверное оттуда откуда и хозяева вазов, таврий, ланосов.
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