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Президент пропонує відтермінувати
штрафи для власників...

Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:02

  smarter77 написав:МОмлодцы, может успеют потом поменять на нормальную цену растаможку

молодцы, то конечно молодцы. НО представьте себя на месте тех кто уже растаможил. А всё из-за импотенции власти кондитера которая не смогла сразу пресечь ввоз этих 6ляx. Не было б такого кол-ва этих авто - не было б и проблемы и недовольных.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:05

Отсрочить приблизительно на неделю?

А потом такой "я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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