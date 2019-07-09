Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...

молодцы, то конечно молодцы. НО представьте себя на месте тех кто уже растаможил. А всё из-за импотенции власти кондитера которая не смогла сразу пресечь ввоз этих 6ляx. Не было б такого кол-ва этих авто - не было б и проблемы и недовольных.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:02
молодцы, то конечно молодцы. НО представьте себя на месте тех кто уже растаможил. А всё из-за импотенции власти кондитера которая не смогла сразу пресечь ввоз этих 6ляx. Не было б такого кол-ва этих авто - не было б и проблемы и недовольных.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:05
Отсрочить приблизительно на неделю?
А потом такой "я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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