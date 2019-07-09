Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...

молодцы, то конечно молодцы. НО представьте себя на месте тех кто уже растаможил. А всё из-за импотенции власти кондитера которая не смогла сразу пресечь ввоз этих 6ляx. Не было б такого кол-ва этих авто - не было б и проблемы и недовольных.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:02
молодцы, то конечно молодцы. НО представьте себя на месте тех кто уже растаможил. А всё из-за импотенции власти кондитера которая не смогла сразу пресечь ввоз этих 6ляx. Не было б такого кол-ва этих авто - не было б и проблемы и недовольных.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:05
Отсрочить приблизительно на неделю?
А потом такой "я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:06
А сюда президенту не стоит лезть. Пусть таможатся. Хто хотел тот растоможил. Ребята заплатили деньги и другие которые пригоняли то же немалые платили. А теперь шаровики за горло берут. Может хватит шары порабы о законе подумать. Бедные машины не покупают.не та страна.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:02
Президент, как гарант Конституции, где-то в ней вычитал конституционное право каждого гражданина ездить на машине? Или только советник?
Кто планировал растаможить, то уже растаможил, остались отморозки, которым все пофигу
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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