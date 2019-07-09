Президент пропонує відтермінувати штрафи для власників...

Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:05

Отсрочить приблизительно на неделю?



А потом такой "я вам ничего не обещал"?

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.