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Курс біткойна пробив
психологічну позначку

Курс біткойна пробив психологічну позначку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:43

Курс біткойна пробив психологічну позначку

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна знову впав нижче психологічної позначки в $10 тис і вгору йде дуже повільно.

Дивися повний текст Курс біткойна пробив психологічну позначку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:43

У меня такое чувство, что кто-то сознательно притормаживает рост биткоина... Узнать бы - кто именно? Жаль, не получится, это мало кому интересно))
ykhome
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