Курс біткойна знову впав нижче психологічної позначки в $10 тис і вгору йде дуже повільно.
Дивися повний текст Курс біткойна пробив психологічну позначку.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:43
Курс біткойна пробив психологічну позначку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс біткойна пробив психологічну позначку.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:43
У меня такое чувство, что кто-то сознательно притормаживает рост биткоина... Узнать бы - кто именно? Жаль, не получится, это мало кому интересно))
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