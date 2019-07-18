За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" менший, ніж "Продам" (29,568 млн і 33,119 млн гривень відповідно).
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:48
Курс готівкового долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:48
Господи когда уже будет нормальная цивилизованная биржевая торговля гривной как в России
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