|
|
|
lifecell та monobank запустили послугу нагадування про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Абоненти lifecell, які є клієнтами monobank, зможуть отримувати нагадування про поповнення мобільного рахунку в додатку monobank.
Дивися повний текст lifecell та monobank запустили послугу нагадування про поповнення мобільного рахунку в додатку банку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89887
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:54
А если пуш-сообщение случайно смахнешь? по другому никак нельзя настроить?
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7096 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:55
RomanTik написав:
А если пуш-сообщение случайно смахнешь? по другому никак нельзя настроить?
Сообщения остаются в истории
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25155
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 5932 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|