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lifecell та monobank запустили
послугу нагадування про...

lifecell та monobank запустили послугу нагадування про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:54

lifecell та monobank запустили послугу нагадування про...

Пропонуємо до обговорення:
Абоненти lifecell, які є клієнтами monobank, зможуть отримувати нагадування про поповнення мобільного рахунку в додатку monobank.

Дивися повний текст lifecell та monobank запустили послугу нагадування про поповнення мобільного рахунку в додатку банку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:54

А если пуш-сообщение случайно смахнешь? по другому никак нельзя настроить?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:55

  RomanTik написав:А если пуш-сообщение случайно смахнешь? по другому никак нельзя настроить?

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Faceless
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