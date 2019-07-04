Канцлер Німеччини заявила, що по закінченню строку повноважень вона житиме "у здоров'ї".
Дивися повний текст Меркель заявила про вихід із політики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38
Меркель заявила про вихід із політики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меркель заявила про вихід із політики.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38
Что-то в мире геополитики происходит. Трамп Китаю простил прорехи, бабушка Лагард из МВФ сматывает удочки. Меркель тоже вот на покой собралась...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:54
Рановато, на Украине необходимо закончить войну, вернуть територии и навести порядок. Потом дать гражданство Украины и предложить должность в правительстве
|