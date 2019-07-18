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"Зелений" тариф обійдеться українцям у 1,3 млрд євро на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє, що виплати виробникам електричної енергії за "зеленим тарифом" протягом наступних 10 років становитимуть понад 1,3 млрд євро на рік.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:04
зелёная энергетика - это непозволительная роскошь для стран третьего мира...
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