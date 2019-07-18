"Зелений" тариф обійдеться українцям у 1,3 млрд євро на рік

Додано: Суб 20 лип, 2019 09:22

Cler написав: зелёная энергетика - это непозволительная роскошь для стран третьего мира... зелёная энергетика - это непозволительная роскошь для стран третьего мира...

это не роскошь... это пылесос в руках чинуш для наших карманов.Финансирование в около 1,8 млрд евро в год, это сумма достаточная для строительства реакторов АЭС на Хмельницкой АЭС. В течении пяти лет они могут быть достроены .. стабильный источник генерации со сроком эксплуатации от 50+ лет..Украина имеет запасы урана.. вместо этого уже "папЭрЭдники" приняли в корне неправильное решение результат которого мы видим в наших платежках и в росте цен товаров и услуг.А через 15-20 лет СЭС/ВЭС придут в негодность и привет разбитое "зеленое корыто".Альтернатива АЭС это ТЭС на торфе например.. торф если не гробить болото восстанавливаемый ресурс.. или постройка ГЭС. Есть стабильная генерация в виде ГеоТЭС. Но руководство выбрало наиболее бездарный путь - СЭС и ВЭС - источник дорогой и не стабильной генерации с коротким сроком эксплуатации. К примеру СЭС - 20 лет АЭС 50+ лет и возможностью продления. ГЭС от 100+ лет....