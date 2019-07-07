В Україні серед абітурієнтів найбільш популярні напрямки стали: менеджмент, гуманітарні науки та інформаційні технології.
Дивися повний текст Рейтинг: які спеціальності найбільш популярні серед українських абітурієнтів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:54
Рейтинг: які спеціальності найбільш популярні серед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг: які спеціальності найбільш популярні серед українських абітурієнтів.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:54
Висновок: всі хочуть бути керівниками і ІТ-шниками. Наукою займатися бажаючих майже немає.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 23:21
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